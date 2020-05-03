Четырёхлетнняя девочка в домашней одежде гуляла по Пятницкому шоссе без присмотра. Кто-то сообщил об этом в полицию.



Автоинспекторы — капитан полиции Кирилл Федосов и старший лейтенант Владимир Михайленко — немедленно выехали на место. Девочку нашли на автозаправочной станции, расположенной в деревне Брёхово на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе перед поворотом на Зеленоград. Малышку усадили в патрульный автомобиль, где она согрелась и успокоилась. Потом она рассказала, что ей четыре годика и что мама на работе.



Полицейские отыскали маму — 37-летнюю местную жительницу — и сообщили, где забрать девочку. Женщина приехала к дочке с верхней одеждой, уличной обувью и медицинской маской для неё. Она рассказала, что утром ушла на работу, а присмотреть за дочкой попросила знакомых. Как девочка оказалась на улице, да ещё и без верхней одежды, она не знает.