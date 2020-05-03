Полицейские вернули маме четырёхлетнюю девочку, в одиночку гулявшую под Зеленоградом вдоль дороги 03.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Четырёхлетнняя девочка в домашней одежде гуляла по Пятницкому шоссе без присмотра. Кто-то сообщил об этом в полицию.

Автоинспекторы — капитан полиции Кирилл Федосов и старший лейтенант Владимир Михайленко — немедленно выехали на место. Девочку нашли на автозаправочной станции, расположенной в деревне Брёхово на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе перед поворотом на Зеленоград. Малышку усадили в патрульный автомобиль, где она согрелась и успокоилась. Потом она рассказала, что ей четыре годика и что мама на работе.

Полицейские отыскали маму — 37-летнюю местную жительницу — и сообщили, где забрать девочку. Женщина приехала к дочке с верхней одеждой, уличной обувью и медицинской маской для неё. Она рассказала, что утром ушла на работу, а присмотреть за дочкой попросила знакомых. Как девочка оказалась на улице, да ещё и без верхней одежды, она не знает.



Как сообщила пресс-служба главного управления МВД страны, полицейские составили в отношении матери протокол об административном нарушении по первой части статьи «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (5.35 КоАП РФ). Она влечёт за собой предупреждение или штраф от ста до пятисот рублей.

Следственный комитет начал проверку по поводу «оставления в опасности ребенка». Об этом говорится на сайте ведомства.

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Метки:
дети, полиция, коронавирус, происшествия
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