Традиционно в майские праздники люди едут на дачу. Из-за этого Ленинградское шоссе в сторону области перегружается. Не помешал этому и карантин. Чуть позже 10 утра 1 мая недалеко от съезда с «бетонки» (А-107) в Дурыкино произошло ДТП и образовалась небольшая пробка.

Но к 11:30 она выросла. Движение сильно затруднено от Зеленограда до Радумли.



В 11:50 движение в Чашниково и Дурыкино стало свободнее. В 55 минут ситуация снова ухудшилась.



12:50 пробка сохраняется.



В 14:40 пробка остается, но только в Радумле у поворота на «бетонку».

В 15:30 движение стало свободным.