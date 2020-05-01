Первомайская пробка в сторону области 01.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Традиционно в майские праздники люди едут на дачу. Из-за этого Ленинградское шоссе в сторону области перегружается. Не помешал этому и карантин. Чуть позже 10 утра 1 мая недалеко от съезда с «бетонки» (А-107) в Дурыкино произошло ДТП и образовалась небольшая пробка.

Но к 11:30 она выросла. Движение сильно затруднено от Зеленограда до Радумли.

В 11:50 движение в Чашниково и Дурыкино стало свободнее. В 55 минут ситуация снова ухудшилась.

12:50 пробка сохраняется.

В 14:40 пробка остается, но только в Радумле у поворота на «бетонку».

В 15:30 движение стало свободным.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
А вы поехали за город на 1 мая?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 73 человека
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Первомайская пробка в сторону области Новости
Въезд в Конаково закрыли до 11 мая из-за коронавируса Новости
«Самоизоляция с соседями-курильщиками — тот ещё адок». Письмо в редакцию Блоги
Аэропорт Шереметьево закрыл ближайшую к Зеленограду взлетно-посадочную полосу Новости
Лифт полностью сгорел в доме 4-го микрорайона. Раньше там с помощью видеокамеры поймали человека, который заклеивал кнопки Новости
Слышал, что в пятиэтажках 19-го микрорайона, которые пойдут под снос, скупили все квартиры. Это правда? Ответы
«Сочетание суровой архитектуры и природы». Дизайнер из Латвии разработал новый фирменный стиль для Зеленограда Истории
Магазин Fashion House в «Иридиуме» закрыли, а личные вещи сотрудников выставили за дверь. Сеть разорилась из-за коронавируса Новости
«Частникам же нужно на что-то жить». Большинство читателей «Зеленоград.ру» поддерживают работу подпольных салонов красоты Истории
Заброшенные дома на улице Панфилова наконец-то снесут Новости
Местные жители попросили полицию убрать ограждение на входе в парк. Очень вежливо Жизнь
На месте катка в 16-м микрорайоне начали делать роллердром. Рядом уже есть один Новости
Собянин ужесточил закон о тишине, отправил школьников на майские каникулы и объявил о доплатах на детей безработных Новости
Путин о майских праздниках: авиационный парад и городской салют состоятся Новости
Путин продлил нерабочие дни до 11 мая и поручил начать готовиться к отмене ограничений Новости
«Пятерочки» и «Перекрестки» сократили время работы. Объясняем, в чем причина Новости
«Что такое самоизоляция». Примите участие в исследовании «Зеленоград.ру» Истории
Стадион «Ангстрем» капитально отремонтируют. В этом году подготовят проект Новости
На площади Юности только к концу апреля убрали каток. Он работал меньше дней, чем занял его монтаж Новости
В «Иридиуме» открыли несколько магазинов и салонов связи Новости
Сотрудникам «Скорой помощи» приказывали принимать препараты от ВИЧ и малярии для профилактики коронавируса. Это вообще законно? Истории
Самосвал в Ржавках сбросил мусор прямо на пешеходную тропу в присутствии местных жителей Новости
Мэрия запретила «Жилищнику» любые работы в домах и дворах, кроме аварийных Новости
Свалка под Зеленоградом за год выросла в восемь раз. Теперь она считается «особо крупных размеров» Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру