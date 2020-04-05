instagram.com/zelbor_msk
Полосу огня и высокий дым наблюдали местные жители на пустыре за 23-м микрорайоном.
Горели порубочные остатки, сообщили «Зеленоград.ру» в центре управления кризисными ситуациями. Возгорание началось около шести часов вечера в воскресенье, 5 апреля. В 18:25 его полностью ликвидировали. Было ли это запланирование сжигание порубочных остатков или поджог — неизвестно.
instagram.com/zelbor_msk
Фото: Марина Зарубина
Фото: Вероника Борисова
Фото: Вероника Борисова
Фото: Марина Зарубина
Фото: Марина Зарубина
ZelLimo
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