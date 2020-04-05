Полосу огня и высокий дым наблюдали местные жители на пустыре за 23-м микрорайоном.

Горели порубочные остатки, сообщили «Зеленоград.ру» в центре управления кризисными ситуациями. Возгорание началось около шести часов вечера в воскресенье, 5 апреля. В 18:25 его полностью ликвидировали. Было ли это запланирование сжигание порубочных остатков или поджог — неизвестно.