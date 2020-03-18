Пробка на перекрестке между Зеленоградом и Андреевкой 18.03.2020 ZELENOGRAD.RU

На Жилинской улице в Андреевке в среду вечером рядом с перекрестком произошло ДТП с микроавтобусом. В результате встали в пробках улицы Андреевка, Логвиненко и Жилинская во всех направлениях вокруг перекрестка. По сообщениям очевидцев пробка растет.

В 18:10 пробка заметно растет по улице Логвиненко и по улице Андреевка от 16 микрорайона.

В 18:40 затор сократился только на Жилинской улице. Из-за пробки на улице Андреевка встал Панфиловский проспект в «новом городе». Идут часы пик.

В 19:05 пробка на Панфиловском проспекте уменьшилась, но выросла на улице Андреевка в направлении из Алабушево. Движение немного затруднено даже на улице Троицкая — объезде пробки по частному сектору Андреевки.

В 19:25 пробка почти полностью пропала, остались только небольшие затруднения у самого перекрестка на улице Андреевка.

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Метки:
дтп, пробки
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