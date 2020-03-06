Черновский Олег Юрьевич 1967 года рождения пропал в Зеленограде 5 марта 2020 года.

Он ушел утром на работу на стройку и до сих пор не выходил на связь и не появлялся.

Приметы: рост 170-180 см, телосложение среднее, глаза каре-зеленые.

Одежда: был одет в камуфляжную куртку (черно-зелёного цвета), с собой в руке был белый пакет-маечка.

Особые приметы: высыпания псориаза.

Дочь пропавшего добавила «Зеленоград.ру», что пропавший болеет эпилепсией. Может нуждаться в медицинской помощи. Совместно с коллегами по камерам удалось обнаружить, что мужчина пропал на полпути к работе.

Всем, кто может сообщить какую-либо информацию, просим позвонить по тел.: 89095569771 или в полицию по номеру 112 или 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22, 8-499-710-06-31.