Даты занятий 28 февраля, 6, 13, 20, 27 марта и 3 апреля с 18:30 до 20:00. Их будет вести педагог русского языка и литературы, почетный работник народного образования Марина Деметрашвили. Посещение можно начать с любого занятия, регистрация не требуется.

«Тотальный диктант» — ежегодная всеобщая добровольная проверка грамотности. В этом году он пройдет 4 апреля в 14:00. Зарегистрироваться на конкретную площадку можно будет с 25 марта на сайте totaldict.ru.

Авторами диктанта каждый год становятся современные российские писатели. Авторами диктанта каждый год становятся современные российские писатели. В этом году им стал Андрей Геласимов — педагог и писатель, автор 12-ти романов и повестей, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». «Диктатором» диктанта (так организаторы называют человека, читающего текст) выступают актеры, писатели, педагоги, известные личности.

В прошлом году зеленоградцы писал текст Павла Басинского — небольшое эссе о пьесе Максима Горького «На дне». «Текст очень простой, — поделился с „Зеленоград.ру“ своим мнением заслуженный учитель, филолог Валерий Клементьев (разговаривали за несколько дней до его ухода из жизни). — Ни сложных слов, ни особых оборотов. Текст скорее не художественный, а критический».

Тем не менее, ошибки были. В экспертном совете «Тотального диктанта» рассказали о типичных ошибках других частей текста (в разных городах пишут разные тексты, но одного автора). «По старинке» часто писали через дефис по аналогии со словом «по-старому». Были смешные «ослышки» — вместо Плюшкина Клюшкин (в эссе о поэме Николая Гоголя «Мёртвые души»). Вызвало сложности слово «обаяние», были даже работы, в которых из-за этого сорвалась пятерка. Некоторый написали «Земля» с заглавной буквы, хотя в контексте слово употреблялось не как астрономический объект. Половина участников диктанта во фразе «Всё вокруг меняется, а она всё так же живёт по старинке» написали вместо так же — также.

С прошлого года мероприятие, начавшееся еще в 2004 году в Новосибирске как скромная образовательная акция, стало централизованным. Оценки «на местах» не разглашаются, сколько отличников или двоечников в Зеленограде, узнать невозможно — их считают вместе со всеми москвичами.