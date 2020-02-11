На Центральном проспекте прорыв воды, сообщил наш читатель Дмитрий П. ранним утром во вторник. В результате почти невозможно было проехать на мосту возле МИЭТа, свободной была только крайняя левая полоса. «На месте работает Мосводоканал, стоят машины ДПС».

Прорыв водопровода произошел около 5:50 утра во вторник, 11 февраля. К 7:30 аварию ликвидировали, сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД. Движение не перекрывали, но экипажи ДПС присутствовали на месте для обеспечения безопасности работников аварийной службы и водителей на дороге.

Сервис «Яндекс.Пробки» не показал какого-либо затруднения движения в районе аварии.

Местные жители рассказали «Зеленоград.ру», что во время аварии в домах 3-го микрорайона не было холодной воды. Вода вернулась в краны около 7:45.



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