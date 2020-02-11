Прорыв воды на Центральном проспекте оставил для проезда по мосту возле МИЭТа только одну полосу 11.02.2020 ZELENOGRAD.RU

На Центральном проспекте прорыв воды, сообщил наш читатель Дмитрий П. ранним утром во вторник. В результате почти невозможно было проехать на мосту возле МИЭТа, свободной была только крайняя левая полоса. «На месте работает Мосводоканал, стоят машины ДПС».

Прорыв водопровода произошел около 5:50 утра во вторник, 11 февраля. К 7:30 аварию ликвидировали, сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД. Движение не перекрывали, но экипажи ДПС присутствовали на месте для обеспечения безопасности работников аварийной службы и водителей на дороге.

Сервис «Яндекс.Пробки» не показал какого-либо затруднения движения в районе аварии.

Местные жители рассказали «Зеленоград.ру», что во время аварии в домах 3-го микрорайона не было холодной воды. Вода вернулась в краны около 7:45.

Если у вас есть информацию об этом происшествии, сообщите нам, пришлите фотографии.

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Метки:
жкх, центральный проспект, тема - чп
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