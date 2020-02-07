Читатели сообщили в «Зеленоград.ру», что сломался светофор на пересечении Панфиловского проспекта, улицы Летчика Полагушина и улицы Болдов ручей. Люди пишут, что из-за этого там на дороге хаос.

В то же время пробки в этом месте не образовались. По городу пробки в привычных местах: на Крюковском мосту, Солнечной аллее, на улицах Михайловка, Андреевка и Каменка.