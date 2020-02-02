Ранение от петарды получила зеленоградка Елена Д. во время праздничного фейерверка 9 Мая в Менделеево. Она подала на организаторов мероприятия в зеленоградский суд и потребовала 900 тысяч рублей. На днях суд удовлетворил иск Елены, но лишь частично, присудив ей 66 тысяч рублей.

Елена работает начальником одного из отделов Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево. В День Победы она с коллегами пришла к культурному центру «Метролог» отметить праздник и посмотреть на фейерверк.

Елена находилась в районе полевой кухни, когда ей на голову упала петарда, пишет МК. Результат — сотрясение головного мозга, ушиб и гематома лица. Около месяца она лечилась и не могла работать.

Иск она предъявила к администрации городского поселения Менделеево, культурно-досуговому центру «Метролог» и фирме «Огни посада». За физические и моральные страдания Елена потребовала в общей сложности 900 тысяч рублей.

Суд подсчитал, что утраченный заработок «вследствие повреждения здоровья» составляет 35992 рубля 86 копеек. Еще 30 тысяч рублей присудили в счет компенсации морального вреда. Всю сумму, почти 66 тысяч рублей, взыскали с «Огней посада».

В удовлетворении остальной части иска — к администрации посёлка и культурному центру — суд отказал, как следует из решения, предоставленного «Зеленоград.ру» пресс-службой ведомства.