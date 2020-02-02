Следующая неделя будет самой холодной для этой зимы 02.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе произойдет самое мощное для нынешней зимы похолодание.

Уже ко вторнику, 4 февраля, столбики термометров в Зеленограде опустятся до 4-6 градусов ниже нуля, дожди перейдут в снег. При западном ветре 5 м/с и влажности 80% температура воздуха будет ощущаться на 10 градусов мороза.

Пик похолодания придётся на пятницу, 7 февраля. В этот день температура воздуха днём достигнет -9, а ночью -11 оС. Ощущаться будет как 14-16 градусов мороза.

Всю неделю пасмурно и с осадками, в основном небольшими.

10 февраля температура воздуха вернется к околонулевым значениям: от -1 до +2 оС. Однако потом снова придёт похолодание, но уже не столь критичное.

Метки:
погода
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