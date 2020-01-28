Утром во вторник, 28 января, сразу две аварии отмечены на Панфиловском проспекте: на перекрестке возле суда и при въезде на эстакаду в сторону Старого Крюково. Еще две — на Заводской и по одной на Георгиевском проспекте и Кутузовском шоссе.
Бордовая пробка на Панфиловском проспекте от Солнечной аллеи до улицы Андреевки. Андреевка стоит в основном в сторону Георгиевского проспекта, также стоят Заводская, Новокрюковская улицы и Каменка от Логвиненко до Панфиловского. В старом городе пробка наблюдается на Солнечной аллее от нового до старого моста.
К 10 часам утра движение на дорогах пришло в норму.
Мосгордума предложила не ждать федеральный закон и запретить продажу аналогов снюса в столице. Почему это важно Истории
«Пятерочку» в 20 микрорайоне закрыли за отсутствие водопровода и канализации. Воду брали из скважины, а выливали в выгребную яму Новости
На станции Крюково поставили сенсорные информационные стойки. Посмотрите видео, как они работают Новости
Сильный пожар произошел в жилом доме в 11-м микрорайоне. Горящую мебель выбрасывали в окно (видео) Новости
Истории про Середниково — глава 2: чем окрестности усадьбы вдохновили Лермонтова и что он видел из своего окна Истории
Не кладите зубы на тумбочку! Врач-ортопед Алексей Абросимов о современных технологиях протезирования зубов Реклама
Территорию тепловой станции на Восточной зоне расширят. Это нужно для её безопасности и защиты от террористов Новости
Останки расчлененного мужчины нашли в мусорном контейнере. Полиция просит помочь в опознании и в розыске преступников Новости
Число эвакуаций зеленоградского суда из-за угроз минирования удвоилось. В январе его эвакуировали восемь раз Новости