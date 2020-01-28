Утром во вторник, 28 января, сразу две аварии отмечены на Панфиловском проспекте: на перекрестке возле суда и при въезде на эстакаду в сторону Старого Крюково. Еще две — на Заводской и по одной на Георгиевском проспекте и Кутузовском шоссе.

Бордовая пробка на Панфиловском проспекте от Солнечной аллеи до улицы Андреевки. Андреевка стоит в основном в сторону Георгиевского проспекта, также стоят Заводская, Новокрюковская улицы и Каменка от Логвиненко до Панфиловского. В старом городе пробка наблюдается на Солнечной аллее от нового до старого моста.

К 10 часам утра движение на дорогах пришло в норму.