С 18:30 Панфиловский проспект встал от Ленинградского шоссе до проспекта Генерала Алексеева и пробка протянулась от 11 микрорайона до 15.

На проспекте Генерала Алексеева во 2 микрорайоне легковушка врезалась в автобус, авария перекрыла почти всю дорогу.

Стоят в пробке Солнечная аллея, Заводская улица и Георгиевский проспект на отрезке вдоль 16 микрорайона в направлении Пятницкого шоссе.

В 19:37 значительно уменьшилась пробка на Солнечной аллее.

В 19:57 пробка осталась только во 2 микрорайоне рядом с ДТП, а также на Панфиловском проспекте в 15 и 18 микрорайонах. В остальных названных местах затруднения исчезли.

В 20:30 остается пробка на улице Андреевка. Остальной город свободен.