Фото: Алексей Поздновский / vk.com/zelaoauto
С 18:30 Панфиловский проспект встал от Ленинградского шоссе до проспекта Генерала Алексеева и пробка протянулась от 11 микрорайона до 15.
На проспекте Генерала Алексеева во 2 микрорайоне легковушка врезалась в автобус, авария перекрыла почти всю дорогу.
Стоят в пробке Солнечная аллея, Заводская улица и Георгиевский проспект на отрезке вдоль 16 микрорайона в направлении Пятницкого шоссе.
В 19:37 значительно уменьшилась пробка на Солнечной аллее.
В 19:57 пробка осталась только во 2 микрорайоне рядом с ДТП, а также на Панфиловском проспекте в 15 и 18 микрорайонах. В остальных названных местах затруднения исчезли.
В 20:30 остается пробка на улице Андреевка. Остальной город свободен.
Панфиловский проспект, поворот на Филаретовскую улицу
Фото: Дмитрий Олимпийский / vk.com/zelaoauto
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