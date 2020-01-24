Усиление ветра порывами до 18 метров в секунду ожидается в Зеленограде и области с шести утра до полуночи в субботу, 25 января.

Днём ветер будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега при температуре воздуха около нуля. К ночи западный ветер сменится северо-западным. Столбики термометров опустятся до -2 оС, и в течение дня и ночью температура воздуха будет ощущаться на 7—8 градусов мороза.

Минтранс предупредил автомобилистов о скользких дорогах из-за гололедицы. Водителям следует соблюдать скоростной режим и быть осторожными на поворотах.

Пешеходам стоит учитывать, что при осадках видимость на дорогах затруднена. Поэтому при переходе проезжей части нужно убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить строго по пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС напоминает о необходимости соблюдать стандартные меры безопасности.

При порывистом ветре следует убрать хозяйственные вещи с балкона. Если дом частный — то перенести их со двора в дом или подвал.

Машину нужно поставить в гараж, а если его нет, то парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов).