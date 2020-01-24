Снег и ветер до 18 метров в секунду предсказали синоптики на 25 января 24.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Усиление ветра порывами до 18 метров в секунду ожидается в Зеленограде и области с шести утра до полуночи в субботу, 25 января.

Днём ветер будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега при температуре воздуха около нуля. К ночи западный ветер сменится северо-западным. Столбики термометров опустятся до -2 оС, и в течение дня и ночью температура воздуха будет ощущаться на 7—8 градусов мороза.

Минтранс предупредил автомобилистов о скользких дорогах из-за гололедицы. Водителям следует соблюдать скоростной режим и быть осторожными на поворотах.

Пешеходам стоит учитывать, что при осадках видимость на дорогах затруднена. Поэтому при переходе проезжей части нужно убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить строго по пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС напоминает о необходимости соблюдать стандартные меры безопасности.

При порывистом ветре следует убрать хозяйственные вещи с балкона. Если дом частный — то перенести их со двора в дом или подвал.

Машину нужно поставить в гараж, а если его нет, то парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов).

 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Снег и ветер до 18 метров в секунду предсказали синоптики на 25 января Новости
Студентам в их праздник предложат бесплатный прокат коньков, концерт на площади Юности и нальют пиво и сидр со скидкой Новости
The OX — новый американский ресторан на улице Юности: с детьми, мороженым и собаками на роликах Истории
Что сделать вместо катка на бульваре в 16-м микрорайоне летом: оставить место для прогулок или что-нибудь поставить? Истории
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» Афиша
Крюковский рынок стал официальной площадкой городских фестивалей Новости
В Крюково заметили поезд «Иволга». Что это значит? Или заменяют «Ласточки»? У нас скоро запустят МЦД? Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 25 января Афиша
Зеленоградцы жалуются на скользкие дороги после снегопада. Поделитесь своей историей Новости
Автотехцентр «Наш» на Восточке — что внутри? Партнерский материал
Платные парковки устроят возле станций метро «Митино», «Сходненская», «Планерная» и «Водный стадион». Многие зеленоградцы оставляют здесь машины, пересаживаясь на метро Новости
Как сортировать и куда выкидывать упаковку, сделанную из разных материалов. Нюансы раздельного сбора мусора и его переработки Гид
Детский фестиваль «Игровая галерея» — четыре игротеки одновременно. 22 и 23 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Охранник торгового центра встал на сторону хулиганов и нокаутировал посетителя. Рассказываем детали конфликта Истории
В Северной промзоне реконструируют водопровод, чтобы снизить риск аварий. Предприятия ограничат в использовании территории Новости
Не кладите зубы на тумбочку! Врач-ортопед Алексей Абросимов о современных технологиях протезирования зубов Реклама
© 1997–2020 Зеленоград.ру