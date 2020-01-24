День студента отмечается 25 января, но посвященные ему мероприятия продлят и на 26-е. По случаю праздника в эти дни прокат коньков на катке в 16-м микрорайоне для студентов сделают бесплатным. Правда, нужно будет предъявить студенческий билет и оставить на кассе залог в две тысячи рублей за использование спортивного инвентаря. Деньги отдадут назад после возвращения коньков. Вход со своими коньками бесплатный в любой день. В выходные каток работает с 10 до 22 часов, в будни — с 11 до 21.
На площади Юности в День студента пройдет концерт кавер-группы D. Music Band. Коллектив выступит в составе четырех человек, концерт начнется в 18:00 и продлится 45 минут.
А в ресторане The Ox, расположенном недалеко от общежития МИЭТ, на улице Юности, дом 8, всем студентам при предъявлении студенческого билета 24 и 25 января предоставляют скидку в 25% на все сорта разливного пива и сидра: Brew Dog Elvis Juice IPA, Ballantine Stout, Schlitz Premium Lager, Schofferhofer Weizen, Magners Original Cider.