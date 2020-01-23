Крюковский рынок стал официальной площадкой городских фестивалей 23.01.2020 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде теперь три фестивальные площадки: на площади Юности, на бульваре в 16 микрорайоне и на территории Крюковского рынка. Мастер-классов и спектаклей на рынке не проводят, но можно поиграть в шахматы, залезть в паровозик и пострелять в тире.

Новая площадка появилась на официальном сайте фестиваля "Московские сезоны". Она расположена между торговым центром «Авангард» и вещевым шатром (официальный адрес улица Панфилова, дом 13А, строение 1). Здесь работает тир, уличный фуд-корт — жарят шашлыки и люля-кебаб, стоят большие шахматы, новогодняя ёлка, продают валенки, шапочки и другую зимне-новогоднюю продукцию. Ближе к шатру стоит светящийся паровозик, а у «Авангарда» — светящийся автобус. Здесь и в других местах на рынке есть фотозоны — Снежная королева, Щелкунчик и просто большие цифры 2020. Играет новогодняя музыка. Развлечения рынок устраивает сам, город в этом не участвует.

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В прошлом году частично обновленный Крюковский рынок отпраздновал День города на своей территории — была целая культурно-спортивная программа. И с этого момента вписался в график городских фестивалей. В следующих тоже намерен участвовать — ближайшим станет «Московская масленица» в феврале-марте, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации рынка. И обязательно снова отметит День города в сентябре.

Единственное, что может помешать фестивалям на рынке, это строительство. Ресторанный комплекс, который сейчас достраивают, не мешает. Сроки третьей очереди строительства — большого торгового центра — пока не определены. Если станет слишком тесно, фестивали временно прекратят.

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Нравится ли вам, что Крюковский рынок становится не только место торговли, но и местом досуга?
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