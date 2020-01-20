Квадроцикл врезался в грузовик на Ленинградском шоссе. Два человека погибли 20.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Водитель квадроцикла и его пассажирка разбились насмерть при столкновении с фурой.

По неустановленной причине 29-летний водитель квадроцикла врезался в стоящий на обочине грузовик с полуприцепом, который остановился из-за технической неисправности. Водитель и его 37-летняя пассажирка, жители Солнечногорска, скончались на месте. Оба были без шлемов.

Есть предположение, что они ехали за фурой, водитель квадроцикла хотел обогнать её по обочине, но там оказался припаркованный грузовик. Следов торможения на месте ДТП заметно не было, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец. На допущение о том, что погибший сел за руль нетрезвым, близкие знакомые рассказывают, что он вообще не употреблял спиртное.

Трагедия произошла на Ленинградском шоссе в районе посёлка Смирновка рядом с поворотом на Мошницы примерно в половине десятого вечера в субботу, 18 января, по направлению в область.

Осторожно! Шокирующее видео. Впечатлительным, беременным и людям со слабым сердцем не смотреть!

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