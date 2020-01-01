Мужчина погиб при пожаре в новогоднее утро из-за курения 01.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Пожар, в котором погиб человек, произошел утром 1 января нового 2020 года на улице Новомалино, 8.

Очевидцы сообщили в диспетчерскую о пожаре в 7:08. Через пять минут пожарные были на месте, еще через десять, в 7:23, пожар был ликвидирован.

Сгорела хозяйственная постройка рядом с частным домом. При обследовании места происшествия пожарные обнаружили на полу тело мужчины. Личность 45-летнего погибшего установлена.

Медики констатировали сто процентов ожога тела, в результате которого и наступила смерть. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил «Зеленоград.ру» источник в экстренных службах.

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