Пожар, в котором погиб человек, произошел утром 1 января нового 2020 года на улице Новомалино, 8.

Очевидцы сообщили в диспетчерскую о пожаре в 7:08. Через пять минут пожарные были на месте, еще через десять, в 7:23, пожар был ликвидирован.

Сгорела хозяйственная постройка рядом с частным домом. При обследовании места происшествия пожарные обнаружили на полу тело мужчины. Личность 45-летнего погибшего установлена.

Медики констатировали сто процентов ожога тела, в результате которого и наступила смерть. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщил «Зеленоград.ру» источник в экстренных службах.