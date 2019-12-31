У корпуса 120 прорвало трубу теплосети 31 декабря. Из трубы вырвался фонтан горячей воды.
Денис Петрунин
Денис Петрунин
К двум часам дня авариная служба оперативно устранила течь, сообщил «Зеленоград.ру» местный житель.
Григорий Сухов
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