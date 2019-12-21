Конкурсанты прибыли из Москвы, Солнечногорска, Твери, Красногорска, Истры и других городов Московской области.
Это уже 13-й ежегодное танцевальное соревнование на базе Культурного центра «Зеленоград». Грандиозное творческое шоу собрало свыше полутора тысяч участников всех возрастов и более пяти тысяч гостей.
Вход для зрителей был свободным, потому мероприятие смогли посетить все желающие.
В состав жюри вошли известные специалисты в области хореографии и действующие танцоры различных направлений: педагоги школ-студий Аллы Духовой «TODES» и балетмейстеры культурного центра «Зеленоград», руководители ведущих творческих коллективов Москвы.
Самым младшим конкурсантам, выступавшим в номинации «Детский танец», исполнилось всего 4 года. Номинация «Московское долголетие» включила самых старших (55 лет и выше). В общей сложности было разыграно 88 наград среди танцевальных групп и 36 индивидуальных медалей.
Основная часть конкурса — соревнование танцевальных коллективов по 4 возрастным категориям: до 8, до 12, до 16 лет и от 17 лет, в ней шла борьба за победу в восьми номинациях.
По просьбам участников дополнительно проводились танцевальные поединки на первенство в хип-хопе и брейк-дансе.
Абсолютным победителем в состязании и обладателем титула «Ты звезда танцпола 2019» стал хореографический коллектив «Терпсихора» из Зеленограда.
В рамках мероприятия состоялись бесплатные мастер-классы от хореографов школы-студии Аллы Духовой «TODES» Зеленоград (Алиса Соловьева + Семен Касьянов).
Организаторы благодарят ведущую Любовь Кебш, принявшую участие в фестивале на благотворительных началах.
Праздник помогли создать:
Sergio Pizza — «поставщик вкусного настроения №1 в Зеленограде, Сергиевом Посаде и САО Москвы!»;
Кондитерский цех «АЛЕКСАНДРА» г. Солнечногорск;
Танцевальная школа-студии Аллы Духовой TODES Зеленоград;
Студия танцев «Lina& Ka» — место, где танцы станут чем-то большим, чем просто хобби;
Центр танцевального искусства и творческого развития «Алый парус».