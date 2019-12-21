Вход для зрителей был свободным, потому мероприятие смогли посетить все желающие.



В состав жюри вошли известные специалисты в области хореографии и действующие танцоры различных направлений: педагоги школ-студий Аллы Духовой «TODES» и балетмейстеры культурного центра «Зеленоград», руководители ведущих творческих коллективов Москвы.



Самым младшим конкурсантам, выступавшим в номинации «Детский танец», исполнилось всего 4 года. Номинация «Московское долголетие» включила самых старших (55 лет и выше). В общей сложности было разыграно 88 наград среди танцевальных групп и 36 индивидуальных медалей.



Основная часть конкурса — соревнование танцевальных коллективов по 4 возрастным категориям: до 8, до 12, до 16 лет и от 17 лет, в ней шла борьба за победу в восьми номинациях.



По просьбам участников дополнительно проводились танцевальные поединки на первенство в хип-хопе и брейк-дансе.



Абсолютным победителем в состязании и обладателем титула «Ты звезда танцпола 2019» стал хореографический коллектив «Терпсихора» из Зеленограда.



В рамках мероприятия состоялись бесплатные мастер-классы от хореографов школы-студии Аллы Духовой «TODES» Зеленоград (Алиса Соловьева + Семен Касьянов).



Организаторы благодарят ведущую Любовь Кебш, принявшую участие в фестивале на благотворительных началах.



Праздник помогли создать:

Sergio Pizza — «поставщик вкусного настроения №1 в Зеленограде, Сергиевом Посаде и САО Москвы!»;

Кондитерский цех «АЛЕКСАНДРА» г. Солнечногорск;

Танцевальная школа-студии Аллы Духовой TODES Зеленоград;

Студия танцев «Lina& Ka» — место, где танцы станут чем-то большим, чем просто хобби;

Центр танцевального искусства и творческого развития «Алый парус».