Танцоры из школы 853 стали абсолютными победителями фестиваля «Ты звезда танцпола». На состязание съехались полторы тысячи участников. 21.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Конкурсанты прибыли из Москвы, Солнечногорска, Твери, Красногорска, Истры и других городов Московской области.

Это уже 13-й ежегодное танцевальное соревнование на базе Культурного центра «Зеленоград». Грандиозное творческое шоу собрало свыше полутора тысяч участников всех возрастов и более пяти тысяч гостей.

Вход для зрителей был свободным, потому мероприятие смогли посетить все желающие.

В состав жюри вошли известные специалисты в области хореографии и действующие танцоры различных направлений: педагоги школ-студий Аллы Духовой «TODES» и балетмейстеры культурного центра «Зеленоград», руководители ведущих творческих коллективов Москвы.

Самым младшим конкурсантам, выступавшим в номинации «Детский танец», исполнилось всего 4 года. Номинация «Московское долголетие» включила самых старших (55 лет и выше). В общей сложности было разыграно 88 наград среди танцевальных групп и 36 индивидуальных медалей.

Основная часть конкурса — соревнование танцевальных коллективов по 4 возрастным категориям: до 8, до 12, до 16 лет и от 17 лет, в ней шла борьба за победу в восьми номинациях.

По просьбам участников дополнительно проводились танцевальные поединки на первенство в хип-хопе и брейк-дансе.

Абсолютным победителем в состязании и обладателем титула «Ты звезда танцпола 2019» стал хореографический коллектив «Терпсихора» из Зеленограда.

В рамках мероприятия состоялись бесплатные мастер-классы от хореографов школы-студии Аллы Духовой «TODES» Зеленоград (Алиса Соловьева + Семен Касьянов).

Организаторы благодарят ведущую Любовь Кебш, принявшую участие в фестивале на благотворительных началах.

Праздник помогли создать:
Sergio Pizza — «поставщик вкусного настроения №1 в Зеленограде, Сергиевом Посаде и САО Москвы!»;
Кондитерский цех «АЛЕКСАНДРА» г. Солнечногорск;
Танцевальная школа-студии Аллы Духовой TODES Зеленоград;
Студия танцев «Lina& Ka» — место, где танцы станут чем-то большим, чем просто хобби;
Центр танцевального искусства и творческого развития «Алый парус».

 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Робот-охранник начал патрулировать территорию «Зеленопарка». Он найдет нарушителя даже в полной темноте Новости
Толщина льда уменьшилась на пять сантиметров. Спасатели выгнали с зеленоградского водоёма целый класс школьников во главе с учителем Новости
Жители 5-го микрорайона требуют поправить проект благоустройства и отменить строительство регбийного стадиона. Они защищают право на спокойную жизнь в своем дворе Истории
Еду в электричке — здесь слишком жарко (или слишком холодно). Это можно исправить? Ответы
Водитель сбил студента на переходе и хотел увезти, но прохожие не позволили Новости
Как остановить резкий рост смертей пешеходов. Вот что решили сделать власти — пять серьёзных пунктов и один смешной Новости
Несколько детсадов в «старом» городе впервые эвакуировали. Другие уже привыкли — их эвакуируют в шестой раз Истории
Бывшего депутата от Зеленограда Зинаиду Драгункину обвинили в покупке дорогого дома в элитном поселке. Выяснили, что это неправда — не купила, а построила. Но вопросы остались Истории
Автотехцентр «Динамика» в 1-м Западном проезде — что внутри? Истории
Канатную дорогу между «Речным вокзалом» и «Сходненской» обещают запустить через три года. Время в пути сократится в четыре раза Новости
Сильный ветер порывами до 22 метров в секунду ожидается в четверг Новости
Определены первые три пятиэтажки, которые снесут в Зеленограде по программе реновации: на Заводской и в 9-м микрорайоне. На их месте построят многоэтажки Новости
Раздельный сбор отходов: как он устроен в Германии Истории
Дачники из Зеленограда оказались должны миллионы рублей из-за поломок счетчиков. Энергетикам обещали премии, они «будто знали, где и что искать» Истории
Мосгордума форсирует передачу полиции права наказывать за шум по ночам, какающих собак, парковки на газонах и костры в лесу. Правда, полиции за это надо заплатить, а денег нет Истории
Запершийся дома пятилетний ребенок едва избежал пожара Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру