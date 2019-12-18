Сильный ветер порывами до 22 метров в секунду ожидается в четверг 18.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Ветер усилится в ближайшие часы и порывами будет 17—22 м/с. Непогода сохранится до позднего вечера четверга, 19 декабря.

Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение линий электропередачи. На дорогах возможны заторы и увеличение количества аварий, предупреждает сайт правительства Москвы.

В связи с неблагоприятными прогнозами МЧС рекомендует по возможности переждать непогоду в капитальном строении.

  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции.
  • Не укрывайтесь под деревьями.
  • Паркуйте автомобиль вдали от деревьев.
  • Не оставляйте детей без присмотра.

Усиление ветра достигнет пика в районе полудня. Температура воздуха в течение дня плюсовая — 3 градуса выше нуля, но по ощущениям как -6 оС. Будет пасмурно, но осадки не ожидаются.

Вы опасаетесь последствий сильного ветра?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 22 человека
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сильный ветер порывами до 22 метров в секунду ожидается в четверг Новости
Определены первые три пятиэтажки, которые снесут в Зеленограде по программе реновации: на Заводской и в 9-м микрорайоне. На их месте построят многоэтажки Новости
Раздельный сбор отходов: как он устроен в Германии Истории
Дачники из Зеленограда оказались должны миллионы рублей из-за поломок счетчиков. Энергетикам обещали премии, они «будто знали, где и что искать» Истории
Мосгордума форсирует передачу полиции права наказывать за шум по ночам, какающих собак, парковки на газонах и костры в лесу. Правда, полиции за это надо заплатить, а денег нет Истории
Запершийся дома пятилетний ребенок едва избежал пожара Новости
Что на самом деле будет с парковками после реновации 19-го микрорайона? Власти об этом умолчали, а мы посчитали (всё очень плохо) Новости
Слышал, что отменили справку в бассейн для посетителей старше 12 лет. Но в Зеленограде продолжают её требовать. Это вообще законно (нет)? Ответы
«Пятерочка» и «Перекресток» перейдут на электронные ценники, чтобы вернуть доверие покупателей. Сейчас там вручную меняют до 1000 бумажных ценников каждый день Новости
На 400-х маршрутах пока оставят комфортабельные автобусы, в которых много сидячих мест. Но скоро их все равно спишут, и неизвестно, будут ли снова закупать такие же удобные автобусы Новости
Раки появились в городском пруду — это личная инициатива зеленоградца Алексея Конофеева. Он хочет восстановить экосистему пруда и просит помощи Истории
Почему фонари по утрам выключаются, когда на улице еще темно? Ответы
Проезд в электричках подорожает с 1 февраля. Цена на абонементы уже выросла Новости
Департамент образования готов помочь районным клубам с залами для зимних тренировок Новости
ЖК «Бакеево Парк» в пяти километрах от Зеленограда — что внутри? Партнерский материал
Крымский колокол мешает спать жителям 16 микрорайона — письмо в редакцию Истории
© 1997–2019 Зеленоград.ру