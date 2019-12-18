Вы опасаетесь последствий сильного ветра?
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Ветер усилится в ближайшие часы и порывами будет 17—22 м/с. Непогода сохранится до позднего вечера четверга, 19 декабря.
Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также повреждение линий электропередачи. На дорогах возможны заторы и увеличение количества аварий, предупреждает сайт правительства Москвы.
В связи с неблагоприятными прогнозами МЧС рекомендует по возможности переждать непогоду в капитальном строении.
Усиление ветра достигнет пика в районе полудня. Температура воздуха в течение дня плюсовая — 3 градуса выше нуля, но по ощущениям как -6 оС. Будет пасмурно, но осадки не ожидаются.