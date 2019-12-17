Запершийся дома пятилетний ребенок едва избежал пожара 17.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Пятилетний мальчик заперся в квартире, пока дома никого не было. Спасателям позвонила его взволнованная мать, когда не сумела попасть в квартиру.

Прибывшие на место спасатели пытались вместе с мамой ребёнка через дверь убедить его открыть щеколду — хотели обойтись без того, чтобы ломать замок. Но мальчик на уговоры не поддавался.

Через какое-то время из квартиры донёсся запах дыма. Спасателям ничего не оставалось, как срочно взламывать дверь. Попав внутрь, они обнаружили загоревшуюся искрящую микроволновку. Ребёнок не пострадал.

Наиболее вероятной причиной пожара является детская шалость с электроприбором, но и версия короткого замыкания из-за неисправной работы электросети не исключается, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе МЧС округа.

Инцидент произошёл в одной из новостроек 17-го микрорайона (в 3-м корпусе дома 37 по Георгиевскому проспекту). Это было в ночь на воскресенье, 15 декабря: вызов поступил в диспетчерскую в 01:03. Как надолго и зачем мама мальчика выходила из дома и почему ребёнок не спал в такое время, неизвестно.

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