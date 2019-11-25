Команда зеленоградских бегунов: Дмитрий Антонов, Елена Антонова, Андрей Васильев, Елизавета Ефимова, Алексей Черняев стали участниками марафона Williams Route 66. Марафон проходит в Талсе, городе-побратиме Зеленограда в штате Оклахома.

По итогам забега на полумарафонской дистанции Дмитрий Антонов занял первое место в своей возрастной категории (35-39 лет) и восьмое место в общем зачёте. В этом году Route 66 на всех дистанциях насчитывает 12 тысяч участников из десяти стран мира.