Зеленоградец Дмитрий Антонов выиграл полумарафонский забег в американской Талсе 25.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Команда зеленоградских бегунов: Дмитрий Антонов, Елена Антонова, Андрей Васильев, Елизавета Ефимова, Алексей Черняев стали участниками марафона Williams Route 66. Марафон проходит в Талсе, городе-побратиме Зеленограда в штате Оклахома.

По итогам забега на полумарафонской дистанции Дмитрий Антонов занял первое место в своей возрастной категории (35-39 лет) и восьмое место в общем зачёте. В этом году Route 66 на всех дистанциях насчитывает 12 тысяч участников из десяти стран мира.

После большого перерыва, в июне этого года между нашими городами возобновились отношения, и команда приехала в Талсу по приглашению, в качестве второй делегации из города-побратима. Помимо участия в забеге, принимающая сторона подготовила невероятно насыщенную программу с проживанием в семьях.

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