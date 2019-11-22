Ряд автобусов изменили маршрут из-за коммунальной аварии 22.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Подземный трубопровод прорвало на пересечении улицы Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта вечером в четверг, 21 ноября. Участок дороги перекрыли для проезда личного и общественного транспорта, пока «Автомобильные дороги ЗелАО» восстанавливают асфальт.

Так, в пятницу, 22 ноября, изменены схемы движения маршрутов наземного городского пассажирского транспорта №№ 14, 25, 28, 32, сообщает электронная газета префектуры Zelao.ru.

Автобусы маршрута № 14 следуют от 14 микрорайона следуют по улице Михайловка — улице Логвиненко — улице Каменка до остановочного пункта «Пенсионный фонд», а в обоих направлениях.

Автобусы маршрута № 25 следуют в прямом направлении без изменения схемы движения, в обратном направлении: улица Андреевка — Георгиевский проспект — улица Каменка — Крюковская эстакада — Панфиловский проспект — до остановочного пункта «Северная».

Автобусы маршрута № 28 следуют в прямом направлении без изменения схемы движения, в обратном направлении: улица Каменка — Георгиевский проспект — улица Заводская до остановочного пункта «станция Крюково».

Автобусы маршрута № 32 следуют в прямом направлении без изменения схемы движения, в обратном направлении: улица Андреевка — Панфиловский проспект — Крюковская эстакада — до остановочного пункта «Северная».

Движение автобусов будет осуществляться по временным схемам до устранения последствий аварии.

Обновление: как нам сообщил читатель, по состоянию на 13 часов автобусы уже ходили по обычным маршрутам.

Видео: Андрей Лев (ЗелАО AUTO).

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