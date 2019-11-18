Рейсовый автобус 400 т из Зеленограда в Тушино врезался в реанимационную машину скорой помощи. Авария произошла на пересечении Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка утром 18 ноября.

Машины столкнулись на перекрестке. Водитель автобуса не заметил реанимобиль, который спешил на красный свет в перпендикулярном направлении и протаранил его в бок.

По данным агентства «Москва» в инциденте пострадал один человек — фельдшер «скорой помощи». Он доставлен в больницу. Остальные подробности выясняются.