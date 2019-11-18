Рейсовый автобус 400 т из Зеленограда в Тушино врезался в реанимационную машину скорой помощи. Авария произошла на пересечении Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка утром 18 ноября.
Машины столкнулись на перекрестке. Водитель автобуса не заметил реанимобиль, который спешил на красный свет в перпендикулярном направлении и протаранил его в бок.
По данным агентства «Москва» в инциденте пострадал один человек — фельдшер «скорой помощи». Он доставлен в больницу. Остальные подробности выясняются.
Кадр из видео группы vk.com/incident.moscow
Кадр из видео группы vk.com/incident.moscow
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