Автобус 400 Т врезался в машину реанимации в Митино 18.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Рейсовый автобус 400 т из Зеленограда в Тушино врезался в реанимационную машину скорой помощи. Авария произошла на пересечении Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка утром 18 ноября.

Машины столкнулись на перекрестке. Водитель автобуса не заметил реанимобиль, который спешил на красный свет в перпендикулярном направлении и протаранил его в бок.

По данным агентства «Москва» в инциденте пострадал один человек — фельдшер «скорой помощи». Он доставлен в больницу. Остальные подробности выясняются.

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Автобус 400 Т врезался в машину реанимации в Митино Новости
«Ведогонь-театр» покажет спектакль «Царь Федор Иоаннович» в сотый раз. И в последний Новости
Как бизнес на Центральном проспекте пострадал из-за зачистки тротуаров от припаркованных машин Истории
Экологи нашли виновника загрязнения Горетовки и Сходни. Его оштрафовали на 180 тысяч Новости
Профессор МИЭТ Александр Горбацевич избран академиком РАН Новости
Особо охраняемый заказник «Зеленоградский» готовятся учредить в границах города. Что это такое — очень подробный разбор Ответы
Лужи крови у подъезда обнаружили утром местные жители. Осторожно! Шокирующие фото Новости
Пропавшего жителя Ржавок нашли мертвым в лесу Новости
Конно-спортивный клуб «Альтис» в Зеленограде — что внутри? Партнерский материал
На маршрут 400-го «экспресса» добавили четыре автобуса Новости
Спасатели вытащили голубя из петли Жизнь
Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров Реклама
Недавней аварии, в которой сбили 80-летнюю женщину, могло и не быть Истории
Строительство платной трассы М-11 официально завершено, а на пунктах оплаты изменили цвета знаков Новости
Редчайший краснокнижный можжевельник рекордного размера найден в лесу Зеленограда Новости
«Ведогонь-театр» готовит премьеру «Дон Жуана». Спектакль покажут на сцене ДК Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру