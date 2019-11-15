Биологи обнаружили экземпляр можжевельника первой категории редкости высотой более метра, который занесен в Красную книгу Москвы. Точное место произрастания растения не сообщают, чтобы уберечь его от излишне любопытных жителей.
По мнению Юрия Насимовича, одного из авторов Красной книги Москвы, обнаруженный куст — самый крупный и густой из выявленных им на природных территориях Москвы.
Можжевельник растёт в лесопарке между Центральным и Панфиловским проспектами, сообщили «Зеленоград.ру» в отделе экологического просвещения дирекции природных территорий «Мосприроды». Точней говорить не стали: «Краснокнижное растение — не объект для всеобщего наблюдения. Если мы точно укажем, где он растет, вполне возможно, что в скором времени его затопчут или сорвут. Жителям достаточно знать, что в их городе еще можно встретить краснокнижные растения».
Можжевельник нашли во время обследования четырех болот в Крюковском лесопарке. Во время этого рейда ученые-биологи обнаружили также и другие редкие растения.
На двух болотцах с пушистой берёзой и чёрной ольхой насчитали более 20 экземпляров редкого вида папоротника — щитовника гребенчатого. Влаголюбивый и теневыносливый, он является слабым конкурентом среди других растений. Это означает, что в случае изменения условий влажности и освещения данное растение, как правило, вытесняется более устойчивыми видами.
В сосняке с переходным сфагновым болотом обнаружено более десяти зарослей пушицы (вторая категория редкости). Это редкое для московских природных территорий многолетнее растение из семейства осоковых выглядит как декоративное благодаря белым плодам-пуховкам, образующимся после цветения. Оно произрастает на верховых болотах, где вода содержит мало минеральных солей.
На упавшей березе обнаружен редкий вид лишайника — уснея жёсткая (первая категория редкости, внесен в Красную книгу Московской области). Этот кустистый прямостоячий эпифитный (то есть поселяющийся на растениях, чаще на древесных) лишайник может достигать длины до восьми сантиметров. Интересно, что практически все лишайники и мохообразные считаются хорошими биоиндикаторами загрязнения окружающей среды.
Специалисты «Мосприроды» подчеркивают, что можжевельник и щитовник гребенчатый ранее в этих местах не наблюдались: по их мнению, это указывает на стабильную экологическую обстановку, которая позволила увеличить биологическое разнообразие естественным образом.
Возможно, обследование болот проходило в рамках работ по созданию в Зеленограде особо охраняемой природной территории. Работы по обследованию всей территории будущей особо охраняемой природной территории (ООПТ) должны завершить к концу ноября.