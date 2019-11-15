Редчайший краснокнижный можжевельник рекордного размера найден в лесу Зеленограда 15.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Биологи обнаружили экземпляр можжевельника первой категории редкости высотой более метра, который занесен в Красную книгу Москвы. Точное место произрастания растения не сообщают, чтобы уберечь его от излишне любопытных жителей.

По мнению Юрия Насимовича, одного из авторов Красной книги Москвы, обнаруженный куст — самый крупный и густой из выявленных им на природных территориях Москвы.

Можжевельник растёт в лесопарке между Центральным и Панфиловским проспектами, сообщили «Зеленоград.ру» в отделе экологического просвещения дирекции природных территорий «Мосприроды». Точней говорить не стали: «Краснокнижное растение — не объект для всеобщего наблюдения. Если мы точно укажем, где он растет, вполне возможно, что в скором времени его затопчут или сорвут. Жителям достаточно знать, что в их городе еще можно встретить краснокнижные растения».

Можжевельник нашли во время обследования четырех болот в Крюковском лесопарке. Во время этого рейда ученые-биологи обнаружили также и другие редкие растения.

На двух болотцах с пушистой берёзой и чёрной ольхой насчитали более 20 экземпляров редкого вида папоротника — щитовника гребенчатого. Влаголюбивый и теневыносливый, он является слабым конкурентом среди других растений. Это означает, что в случае изменения условий влажности и освещения данное растение, как правило, вытесняется более устойчивыми видами.

В сосняке с переходным сфагновым болотом обнаружено более десяти зарослей пушицы (вторая категория редкости). Это редкое для московских природных территорий многолетнее растение из семейства осоковых выглядит как декоративное благодаря белым плодам-пуховкам, образующимся после цветения. Оно произрастает на верховых болотах, где вода содержит мало минеральных солей.

На упавшей березе обнаружен редкий вид лишайника — уснея жёсткая (первая категория редкости, внесен в Красную книгу Московской области). Этот кустистый прямостоячий эпифитный (то есть поселяющийся на растениях, чаще на древесных) лишайник может достигать длины до восьми сантиметров. Интересно, что практически все лишайники и мохообразные считаются хорошими биоиндикаторами загрязнения окружающей среды.

Специалисты «Мосприроды» подчеркивают, что можжевельник и щитовник гребенчатый ранее в этих местах не наблюдались: по их мнению, это указывает на стабильную экологическую обстановку, которая позволила увеличить биологическое разнообразие естественным образом.

Возможно, обследование болот проходило в рамках работ по созданию в Зеленограде особо охраняемой природной территории. Работы по обследованию всей территории будущей особо охраняемой природной территории (ООПТ) должны завершить к концу ноября.

Читайте также
Особо охраняемый заказник «Зеленоградский» готовятся учредить в границах города. Что это такое — очень подробный разбор
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Гололёд — ДТП — пробки. С чего началась пятница и при чём тут летняя резина Новости
На маршрут 400-го «экспресса» добавили четыре автобуса Новости
Редчайший краснокнижный можжевельник рекордного размера найден в лесу Зеленограда Новости
Конно-спортивный клуб «Альтис» в Зеленограде — что внутри? Партнерский материал
Строительство платной трассы М-11 официально завершено, а на пунктах оплаты изменили цвета знаков Новости
Спасатели вытащили голубя из петли Жизнь
Бесплатное обследование на предрасположенность к диабету проходит до конца недели Новости
Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров Реклама
Недавней аварии, в которой сбили 80-летнюю женщину, могло и не быть Истории
Темнокожий житель деревни Голубое Даниил Гиамба вернулся домой Новости
Одобрен проект реконструкции 19-го микрорайона. Здесь снесут почти всё жильё и построят новое Новости
«Ведогонь-театр» готовит премьеру «Дон Жуана». Спектакль покажут на сцене ДК Новости
Дело о похищении малолетних брата и сестры из Андреевки возбудил следственный комитет. Розыск продолжается Новости
«Вода то цвета кофе, то с запахом лягушек». Как жители новостройки у Чёрного озера пошли в суд за чистой водой Истории
«Ведогонь-театр» открыл кассу в 4-м микрорайоне Новости
Фантастические фотографии самолетов на мосту через Шереметьевское шоссе Жизнь
© 1997–2019 Зеленоград.ру