Биологи обнаружили экземпляр можжевельника первой категории редкости высотой более метра, который занесен в Красную книгу Москвы. Точное место произрастания растения не сообщают, чтобы уберечь его от излишне любопытных жителей.

По мнению Юрия Насимовича, одного из авторов Красной книги Москвы, обнаруженный куст — самый крупный и густой из выявленных им на природных территориях Москвы.

Можжевельник растёт в лесопарке между Центральным и Панфиловским проспектами, сообщили «Зеленоград.ру» в отделе экологического просвещения дирекции природных территорий «Мосприроды». Точней говорить не стали: «Краснокнижное растение — не объект для всеобщего наблюдения. Если мы точно укажем, где он растет, вполне возможно, что в скором времени его затопчут или сорвут. Жителям достаточно знать, что в их городе еще можно встретить краснокнижные растения».

Можжевельник нашли во время обследования четырех болот в Крюковском лесопарке. Во время этого рейда ученые-биологи обнаружили также и другие редкие растения.

На двух болотцах с пушистой берёзой и чёрной ольхой насчитали более 20 экземпляров редкого вида папоротника — щитовника гребенчатого. Влаголюбивый и теневыносливый, он является слабым конкурентом среди других растений. Это означает, что в случае изменения условий влажности и освещения данное растение, как правило, вытесняется более устойчивыми видами.