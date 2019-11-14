Кирилл Андреевич / vk.com/zelaoauto
Мусоровоз столкнулся с легковушкой на старокрюковском мосту. Кроме того, на мосту ведутся дорожные работы. Судя по «Яндекс.Пробкам» и сообщениям автомобилистов, движение в «новый» город почти полностью заблокировано.
Юли Рубцова / vk.com/zelaoauto
Юли Рубцова / vk.com/zelaoauto
Видео: Кирилл Андреевич / vk.com/zelaoauto
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