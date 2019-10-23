Спасатели через балкон проникли в запертую квартиру. Там нашли умершую женщину 23.10.2019 ZELENOGRAD.RU

«Вы можете не истерить? Либо мы ломаем дверь, либо мы ломаем окно». Эту фразу из уст спасателя услышал очевидец, проходивший мимо корпуса 2028. Эмчеэсовец обращался к стоящей рядом и сильно нервничающей женщине, рассказал «Зеленоград.ру» свидетель.

Со стороны выглядело так, будто женщина не могла попасть в собственную квартиру. Но ситуация оказалась трагичнее.

На пульт МЧС поступил звонок от женщины, которая волновалась о родственнице. Незадолго до этого та позвонила ей и сказала, что плохо себя чувствует. Когда женщина приехала к родственнице, та ей не открыла и на телефонные звонки не отвечала.

Спасатели приехали на место около часа дня. Через балкон второго этажа по трехколенной лестнице они попали в квартиру. Хозяйка находилась внутри, но без признаков жизни, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Инцидент произошел в пятницу, 18 октября.

Эмчеэсовцы передали информацию в правоохранительные органы. В полиции и в следственном комитете, в ведении которого дела со смертями, официально происшествие не прокомментировали.

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