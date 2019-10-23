«Вы можете не истерить? Либо мы ломаем дверь, либо мы ломаем окно». Эту фразу из уст спасателя услышал очевидец, проходивший мимо корпуса 2028. Эмчеэсовец обращался к стоящей рядом и сильно нервничающей женщине, рассказал «Зеленоград.ру» свидетель.

Со стороны выглядело так, будто женщина не могла попасть в собственную квартиру. Но ситуация оказалась трагичнее.

На пульт МЧС поступил звонок от женщины, которая волновалась о родственнице. Незадолго до этого та позвонила ей и сказала, что плохо себя чувствует. Когда женщина приехала к родственнице, та ей не открыла и на телефонные звонки не отвечала.

Спасатели приехали на место около часа дня. Через балкон второго этажа по трехколенной лестнице они попали в квартиру. Хозяйка находилась внутри, но без признаков жизни, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Инцидент произошел в пятницу, 18 октября.

Эмчеэсовцы передали информацию в правоохранительные органы. В полиции и в следственном комитете, в ведении которого дела со смертями, официально происшествие не прокомментировали.