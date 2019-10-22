На пересечении Панфиловского и Центрального проспектов возник транспортный коллапс. Пробка распространилась во все стороны. По информации Яндекс.Карт там произошло два ДТП: на выезде от ТЦ «Панфиловский» на проспекте генерала Алексеева в 17:00 и на Панфиловском проспекте в направлении Ленинградского шоссе перед перекрестком в 17:20.

В комбинации с потоком машин из Москвы с Ленинградского шоссе два ДТП могли создать такой серьезный затор. На карте видно, что больше всего машин встало в направлении с «ленинградки». Также движение затруднено на самом шоссе в направлении Москвы на выезде из города.

В 18:10 пробка осталась только на Панфиловском проспекте в обе стороны. На проспекте генерала Алексеева движение стало свободным. Но ненадолго — пришло время обычных вечерних пробок, в 18:30 затор снова начал расти.

На Ленинградском шоссе в направлении Москвы на выезде из Зеленограда тоже возникла пробка. По словам очевидцев она возникла, когда движение перекрывали. Из кювета с помощью спасательной техники доставали грузовик магазина «Утконос» с двумя прицепами. Для этого потребовалось перекрыть движение на Ленинградском шоссе. Пробка в Ржавках сохраняется и в 18:50, хотя начали доставать фуру двумя часами раньше. Подробности выясняются.

В 20:00 движение стало полностью свободным.