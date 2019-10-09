Водитель фуры получил серьёзные травмы, въехав сзади в тягач, перевозивший в открытом кузове металлические трубы.

Дорожный инцидент произошёл около девяти утра 7 октября на Ленинградском шоссе за километр до пересечения М-10 с «бетонкой» — в районе деревни Дурыкино перед пешеходным переходом. Водителя фуры, получившего множественные травмы, на «скорой» доставили в солнечногорскую больницу, сообщили «Зеленоград.ру» в областном главке полиции.

Оба большегруза ехали в сторону области. Водитель фуры, предположительно, не успел затормозить или уснул за рулём. Кабина буквально нанизалась на трубы и сложилась почти вдвое.

В больнице пострадавшему диагностировали перелом таза и предплечья, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, уточняет «Лайф».

Издание сравнивает ДТП «с одним из самых кровавых сюжетов второй части „Пункта назначения“», когда на лесовозе порвалась цепь и длинные тяжёлые брёвна рассыпались по шоссе, «насквозь прошивая попутные автомобили».

Видео последствий предоставил Евгений Холопов.