Пенсионер погиб под колесами электрички, направляясь на посадку небезопасным путем. Он решил перелезть под платформой и не заметил приближающегося состава.

Машинист электропоезда, следовавшего из Солнечногорска в Москву, применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм 84-летний москвич скончался на месте, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Следственного управления на транспорте.

Трагедия случилась в половине десятого утра 1 октября на платформе Радищево, которая находится в двух остановках от станции Крюково.

Половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, признались, что-либо постоянно, либо иногда переходят железнодорожные пути в неустановленном месте, если так быстрее и удобнее.