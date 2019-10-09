Следствие установило личность сбитого электричкой мужчины и как всё произошло 09.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Пенсионер погиб под колесами электрички, направляясь на посадку небезопасным путем. Он решил перелезть под платформой и не заметил приближающегося состава.

Машинист электропоезда, следовавшего из Солнечногорска в Москву, применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм 84-летний москвич скончался на месте, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Следственного управления на транспорте.

Трагедия случилась в половине десятого утра 1 октября на платформе Радищево, которая находится в двух остановках от станции Крюково.

Половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, признались, что-либо постоянно, либо иногда переходят железнодорожные пути в неустановленном месте, если так быстрее и удобнее.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

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