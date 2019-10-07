Мужчина погиб под колесами электропоезда в двух станциях от Зеленограда — в районе платформы Радищево. Электричка следовала из Солнечногорска в Москву.

О происшествии сообщила пресс-служба Следственного управления на транспорте. По предварительной информации, мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. На месте личность погибшего установить не смогли.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Транспортная полиция призывает людей неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге.