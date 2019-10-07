Бывает ли, что вы переходите железнодорожные пути в неустановленном месте?
Да, если так быстрее и удобнее
Нет, всегда дохожу до пешеходного моста или перехода с семафором
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Мужчина погиб под колесами электропоезда в двух станциях от Зеленограда — в районе платформы Радищево. Электричка следовала из Солнечногорска в Москву.
О происшествии сообщила пресс-служба Следственного управления на транспорте. По предварительной информации, мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. На месте личность погибшего установить не смогли.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Транспортная полиция призывает людей неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге.
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