На Крюковской площади доделали пандус для въезда на платформу. Раньше он неожиданно заканчивался 02.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Пандус для инвалидов, пассажиров с колясками и всех, кому трудно подниматься по лестнице, начали строить у платформы №4 еще зимой. Летом его формально построили, но въехать было нельзя — не было нормального спуска. Теперь есть, но временный.

Возле четвертой платформы скоро будут устанавливать турникеты и большой павильон с кассами. Пока павильон собирают на заводе, а затем привезут и поставят на Крюковской площади. После включения турникетов существующие крайние лестницы для входа на платформу закроют, а среднюю обещают оставить.

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