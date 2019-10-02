Пандус для инвалидов, пассажиров с колясками и всех, кому трудно подниматься по лестнице, начали строить у платформы №4 еще зимой. Летом его формально построили, но въехать было нельзя — не было нормального спуска. Теперь есть, но временный.



Возле четвертой платформы скоро будут устанавливать турникеты и большой павильон с кассами. Пока павильон собирают на заводе, а затем привезут и поставят на Крюковской площади. После включения турникетов существующие крайние лестницы для входа на платформу закроют, а среднюю обещают оставить.