Пробка из-за двух аварий образовалась на Ленинградке между двумя выездами из Зеленограда 01.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Бордовая пробка наблюдалась на участке Ленинградского шоссе между Панфиловским и Московским проспектами днем во вторник, 1 октября.

По рассказам очевидцев, через 50 метров друг от друга и с небольшой разницей во времени здесь случилось два дорожно-транспортных происшествия.

В первом случае «Жигули» врезались сзади в «Солярис», а дальше две машины притерлись бортами. Оказались перекрыты две полосы из трех в сторону Москвы. Пробка держалась с 11 часов до половины второго дня.

Также очевидцы говорят, что пробку создали в основном желающие запечатлеть последствия ДТП. «Специально отстоял очередь желающих сделать фото на Ленинградке протяженностью от 1-го до 5-го микрорайона и далее», — написал автомобилист в группе «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Пробка наблюдается также на участке Центрального проспекта от Панфиловского проспекта до Яблоневой аллеи, на самой аллее и улице Летчика Полагушина. Но здесь уже другая причина — продолжающиеся дорожные работы на Центральном. Там опять что-то переделывают и доделывают.

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