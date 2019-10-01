Бордовая пробка наблюдалась на участке Ленинградского шоссе между Панфиловским и Московским проспектами днем во вторник, 1 октября.

По рассказам очевидцев, через 50 метров друг от друга и с небольшой разницей во времени здесь случилось два дорожно-транспортных происшествия.

В первом случае «Жигули» врезались сзади в «Солярис», а дальше две машины притерлись бортами. Оказались перекрыты две полосы из трех в сторону Москвы. Пробка держалась с 11 часов до половины второго дня.

Также очевидцы говорят, что пробку создали в основном желающие запечатлеть последствия ДТП. «Специально отстоял очередь желающих сделать фото на Ленинградке протяженностью от 1-го до 5-го микрорайона и далее», — написал автомобилист в группе «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте».

Информации о пострадавших не поступало.