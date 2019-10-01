Бордовая пробка наблюдалась на участке Ленинградского шоссе между Панфиловским и Московским проспектами днем во вторник, 1 октября.
По рассказам очевидцев, через 50 метров друг от друга и с небольшой разницей во времени здесь случилось два дорожно-транспортных происшествия.
В первом случае «Жигули» врезались сзади в «Солярис», а дальше две машины притерлись бортами. Оказались перекрыты две полосы из трех в сторону Москвы. Пробка держалась с 11 часов до половины второго дня.
Также очевидцы говорят, что пробку создали в основном желающие запечатлеть последствия ДТП. «Специально отстоял очередь желающих сделать фото на Ленинградке протяженностью от 1-го до 5-го микрорайона и далее», — написал автомобилист в группе «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Пробка наблюдается также на участке Центрального проспекта от Панфиловского проспекта до Яблоневой аллеи, на самой аллее и улице Летчика Полагушина. Но здесь уже другая причина — продолжающиеся дорожные работы на Центральном. Там опять что-то переделывают и доделывают.
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