Последний день сентября выдался дождливым. Дожди ожидаются всю первую неделю октября. Но вместе с ними синоптики прогнозируют небольшое потепление.

«Есть вероятность, что бабье лето наступит в первой декаде октября», — сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако бабье лето — это не только высокая температура воздуха, но и отсутствие осадков, чего, судя по прогнозу в ближайшие дни не предвидится. Да и весь октябрь обещает быть пасмурным.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» температура воздуха достигнет пика в четверг, 3 октября, — 19 градусов тепла днем и 12 ночью. Будет облачно с прояснениями. Этакое однодневное бабье лето. Накануне +12 днем и +10 ночью. В пятницу вернется дождь и похолодает до +9 днем и +5 ночью. Температура воздуха продолжит снижаться.