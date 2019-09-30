27 июля в отдел полиции по районам Матушкино и Савелки доставили директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Его задержали перед акцией за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Адвоката Владимир Воронин пытался пройти в отдел к Жданову и другим задержанным, но его не пускали без объяснения причин.

После этого Воронин написал жалобу в прокуратуру и 30 сентября ему пришел ответ от начальника отдела Ивана Чмиля. В ответе сказано, что факты «частично подтвердились», а сотрудник, допустивший нарушение дисциплины, «уволен со службы».