Зеленоградского полицейского уволили за то, что он не пустил адвоката к задержанному 30.09.2019 ZELENOGRAD.RU

27 июля в отдел полиции по районам Матушкино и Савелки доставили директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Его задержали перед акцией за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Адвоката Владимир Воронин пытался пройти в отдел к Жданову и другим задержанным, но его не пускали без объяснения причин.

После этого Воронин написал жалобу в прокуратуру и 30 сентября ему пришел ответ от начальника отдела Ивана Чмиля. В ответе сказано, что факты «частично подтвердились», а сотрудник, допустивший нарушение дисциплины, «уволен со службы».

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Связано ли решение уволить полицейского с тем, что задержанный — сторонник Навального?
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