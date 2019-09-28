Дорогие друзья! По просьбе Института генплана Москвы «Зеленоград.ру» проводит опрос «Удовлетворенность жителей состоянием социальной инфраструктуры района». Цель — учесть ваше мнение при планировании развития социальной инфраструктуры территорий.



Очень просим вас потратить несколько минут своего времени — это реальная возможность повлиять на то, как будет развиваться ваш район и наш город в целом.



Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJAY8AI9_NDhHYYffFQfCvh6KMRdpjE5ncJBIn6-TldD1OOA/viewform