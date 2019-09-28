Фото: @zomixe
Дорогие друзья! По просьбе Института генплана Москвы «Зеленоград.ру» проводит опрос «Удовлетворенность жителей состоянием социальной инфраструктуры района». Цель — учесть ваше мнение при планировании развития социальной инфраструктуры территорий.
Очень просим вас потратить несколько минут своего времени — это реальная возможность повлиять на то, как будет развиваться ваш район и наш город в целом.
Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJAY8AI9_NDhHYYffFQfCvh6KMRdpjE5ncJBIn6-TldD1OOA/viewform
Суд отказал в иске против комплекса по переработке отходов рядом с Зеленоградом. Но его решили немного подвинуть Истории
Детский центр «Сёма» готовится к 10-летнему юбилею и открывает новые горизонты развития — центр сенсорной интеграции для детей с ОВЗ Истории
«Дачная амнистия» продлена. Как оформить свою загородную недвижимость, чтобы ее не признали самостроем Ответы
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.