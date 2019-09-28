Институт генплана Москвы проводит опрос «Удовлетворенность жителей состоянием социальной инфраструктуры района» 28.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Дорогие друзья! По просьбе Института генплана Москвы «Зеленоград.ру» проводит опрос «Удовлетворенность жителей состоянием социальной инфраструктуры района». Цель — учесть ваше мнение при планировании развития социальной инфраструктуры территорий.

Очень просим вас потратить несколько минут своего времени — это реальная возможность повлиять на то, как будет развиваться ваш район и наш город в целом.

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJAY8AI9_NDhHYYffFQfCvh6KMRdpjE5ncJBIn6-TldD1OOA/viewform

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