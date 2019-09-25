Тело старшеклассника с травмами, характерными при падении с высоты, нашли под окнами второго подъезда корпуса 1616. Юноша проживал в этом доме на 17-м этаже.
Очевидны возле подъезда говорили, что перед случившимся мать ругала 17-летнего сына за двойку. Об этом Zelenograd.ru рассказал житель дома, вернувшийся вечером с работы. Так это или нет, неизвестно, но возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», пишет «МК».
Подросток учился в школе 1150 (бывшая 1913). Трагический инцидент произошел во вторник, 24 сентября, между семью и восемью вечера.
Следственный комитет пока не предоставил официального комментария.
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