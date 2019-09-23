Отопительный сезон начался. «Приступить к пуску тепла с включением отопления» во всех жилых домах и учреждениях с 23 сентября распорядился заммэра столицы Петр Бирюков.
Соответствующую факсограмму МОЭК получил около двух часов дня в понедельник, сообщили Zelenograd.ru в энергетической компании. В некоторые зеленоградские дома тепло уже поступает.
Ранее префектура пообещала подключить все жилые дома к отоплению в течение двух-трех суток после распоряжения мэрии. Детские и медицинские учреждения в Москве начали отапливать не дожидаясь официальной бумаги с пятницы, 20 сентября.
По регламенту, отопительный сезон открывают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется ниже восьми градусов тепла. То есть по фактической погоде распоряжение следовало подписать как раз в пятницу. Резко похолодало 14 сентября: температура воздуха упала с 22 до 15 градусов тепла и продолжала снижаться.
Треть наших читателей, принявших участие в опросе, верила, что тепло в квартиры дадут на этой неделе. Половина сошлась во мнении, что отопление включат, когда чиновникам вздумается.
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