Дополнительная скорая крюковская электричка будет отправляться из Крюково в 21:55 и прибывать на Ленинградский вокзал в 22:30. Остановки в Сходне и Химках. Сейчас интервал движения «экспрессов» вечером в выходные — от 30 минут до двух с половиной часов.



«Ласточки-экспрессы» ходят на участке Зеленоград — Москва с остановками в Сходне и Химках. Самая быстрая проезжает весь путь за 24-25 минут: по будням это клинский поезд отправлением из Крюково в 18:30 и тверской отправлением из Москвы в 5:27 (остановка только в Химках), по выходным — тверской отправлением из Москвы в 13:45 (до Крюково без остановок). А среднее время в пути «Ласточки» от Крюково до Ленинградского вокзала — 32-33 минуты.



Сейчас на участке Москва — Крюково — Тверь по рабочим дням курсирует 42 пары «Ласточек-экспрессов». Пока у них немного больше ежедневных рейсов, чем у «Ласточек-комфорт» — таких же поездов, ездящих по рейсам и ценам обычных электричек. Более 60% участников опроса Zelenograd.ru ответили, что предпочтут «Ласточки-комфорт» обычной электричке — поезду ЭТ2М, — несмотря на то что в ней меньше сидячих мест.