В пятницу, 13 сентября, в три часа ночи, в поселке Поварово рядом с Зеленоградом, 31-летняя женщина взяла на руки 7-месячного сына и прыгнула вниз из окна 2-го этажа частного дома, сообщил «МК». Падение смягчил куст сирени — мать и ребенок, хотя и были госпитализированы, серьезно не пострадали. Свой поступок мать объяснила послеродовой депрессией.