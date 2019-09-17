Женщина с младенцем выпрыгнула из окна частного дома в Поварово 17.09.2019 ZELENOGRAD.RU

В пятницу, 13 сентября, в три часа ночи, в поселке Поварово рядом с Зеленоградом, 31-летняя женщина взяла на руки 7-месячного сына и прыгнула вниз из окна 2-го этажа частного дома, сообщил «МК». Падение смягчил куст сирени — мать и ребенок, хотя и были госпитализированы, серьезно не пострадали. Свой поступок мать объяснила послеродовой депрессией.

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