Игры «Мозгобойни» — это всегда весело, креативно и эмоционально. Поскольку проходит игра в ресторане «КолбасоФФ», всегда можно поддержать командный дух вкусными и бодрящими пунктами меню, это классный вариант тимбилдинга.

Количество человек в команде: от 4 до 10. Чтобы собрать свою dream team, нужно: рассказать коллегам об игре, собрать команду и придумать название, зарегистрироваться, оплатить участие (пять тысяч рублей с команды, независимо от количества игроков) и прийти 26 сентября в 19:30 в «КолбасоФФ».