В четверг 26 сентября пройдёт очередной отборочный тур Корпоративной лиги зеленоградской «Мозгобойни». Места ещё есть — смелей подавайте заявку, на участие вашего предприятия. Размер и сфера деятельности не имеют значения, главное — желание участвовать, почувствовать себя командой, по-новому посмотреть друг на друга. Хотя в этой игре есть очки и места, но на самом деле нет проигравших — все напрягают мозги и получают удовольствие!
По итогам второго отборочного тура в финал вышли:
1 место — команда «Техно Юнити» (Корпорация развития Зеленограда)
2 место — команда «Ведогонь» (театр «Ведогонь»)
3 место — команда «Бумажные головы» (фабрика декора «Paperform»)
Также участвовали команды
- Mikron United (ПАО «Микрон»),
- "Ху из он Duty Free тудей" (бюро путешествий «Аркона»)
- Zelenograd.ru (это мы)
- «Несносные» (ТРЦ «Зеленопарк»)
Игры «Мозгобойни» — это всегда весело, креативно и эмоционально. Поскольку проходит игра в ресторане «КолбасоФФ», всегда можно поддержать командный дух вкусными и бодрящими пунктами меню, это классный вариант тимбилдинга.
Количество человек в команде: от 4 до 10. Чтобы собрать свою dream team, нужно: рассказать коллегам об игре, собрать команду и придумать название, зарегистрироваться, оплатить участие (пять тысяч рублей с команды, независимо от количества игроков) и прийти 26 сентября в 19:30 в «КолбасоФФ».
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