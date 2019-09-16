Начался набор на последний отборочный тур корпоративной лиги «Мозгобойни» Зеленоградские компании соревнуются в интеллектуальной игре 16.09.2019 ZELENOGRAD.RU

В четверг 26 сентября пройдёт очередной отборочный тур Корпоративной лиги зеленоградской «Мозгобойни». Места ещё есть — смелей подавайте заявку, на участие вашего предприятия. Размер и сфера деятельности не имеют значения, главное — желание участвовать, почувствовать себя командой, по-новому посмотреть друг на друга. Хотя в этой игре есть очки и места, но на самом деле нет проигравших — все напрягают мозги и получают удовольствие!

По итогам второго отборочного тура в финал вышли:

1 место — команда «Техно Юнити» (Корпорация развития Зеленограда)
2 место — команда «Ведогонь» (театр «Ведогонь»)
3 место — команда «Бумажные головы» (фабрика декора «Paperform»)

Также участвовали команды

  • Mikron United (ПАО «Микрон»),
  • "Ху из он Duty Free тудей" (бюро путешествий «Аркона»)
  • Zelenograd.ru (это мы)
  • «Несносные» (ТРЦ «Зеленопарк»)

Игры «Мозгобойни» — это всегда весело, креативно и эмоционально. Поскольку проходит игра в ресторане «КолбасоФФ», всегда можно поддержать командный дух вкусными и бодрящими пунктами меню, это классный вариант тимбилдинга.

Количество человек в команде: от 4 до 10. Чтобы собрать свою dream team, нужно: рассказать коллегам об игре, собрать команду и придумать название, зарегистрироваться, оплатить участие (пять тысяч рублей с команды, независимо от количества игроков) и прийти 26 сентября в 19:30 в «КолбасоФФ».

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