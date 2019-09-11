Следы белого порошка обнаружил местный житель рядом с детским садом в корпусе 904а.

Он сообщил о подозрительной россыпи в экстренные службы и утверждал, что неизвестная организация слила в колодец вещество с запахом трихлорэтилена, пишет канал «360». Информацию о найденном рядом с детским садом веществом, похожим на смертельный наркотик, распространили и другие СМИ.

Трихлорэтилен — мощный наркотик, который применяют в медицине для наркоза и обезболивания. Жидкость по запаху напоминает хлороформ. На свету в контакте с атмосферным кислородом трихлорэтилен легко превращается в газ, который разлагается до фосгена.

Какую связь нашел мужчина между этой жидкостью и найденным порошком, непонятно. Возможно, он подразумевал обычную хлорку, которую используют для дезинфекции. Хлорка бывает и в виде порошка, и в виде жидкости.

На место происшествия приехали спасатели, инженер управы Старое Крюково и специалисты аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций (АЛКООС и ЧС) Пожарно-спасательного центра Москвы. И действительно обнаружили вещество, похожее на порошок, на тропинке, дорожке и траве у лесополосы.

«Специалисты АЛКООС и ЧС провели экспресс-анализ на месте на десять различных аварийно-химических опасных веществ. Результат оказался отрицательным, нормы ПДК не превышены. Вещество оказалось строительным мусором», — рассказали Zelenograd.ru в центре.