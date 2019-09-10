Следственный комитет расследует убийство 27-летнего зеленоградца. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в воскресенье, 8 сентября, на территории гаражного комплекса вблизи одного из Западных проездов, сообщает ведомство. Сейчас следствие сосредоточено на задержании подозреваемого.

В полицию обратился очевидец, который сообщил о найденном в луже крови обезглавленном теле, пишет «РЕН ТВ» без ссылки на источник и одновременно говорит, что «прибывшие на место правоохранители нашли лежащего на спине мужчину с серьезной травмой головы». При убитом нашли банковскую карту, паспорт и медицинский полис на имя Владимира Ш.