Следственный комитет расследует убийство 27-летнего зеленоградца. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в воскресенье, 8 сентября, на территории гаражного комплекса вблизи одного из Западных проездов, сообщает ведомство. Сейчас следствие сосредоточено на задержании подозреваемого.
В полицию обратился очевидец, который сообщил о найденном в луже крови обезглавленном теле, пишет «РЕН ТВ» без ссылки на источник и одновременно говорит, что «прибывшие на место правоохранители нашли лежащего на спине мужчину с серьезной травмой головы». При убитом нашли банковскую карту, паспорт и медицинский полис на имя Владимира Ш.
«По предварительным данным, преступник пытался расчленить тело», — утверждает «КП» тоже без ссылки на источник. Издание сообщает также, что погибший нигде не работал. Официального подтверждения достоверности этой информации нет.
По факту умышленного убийства следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.
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