Пробка на Савелкинском проезде и Центральном проспекте 22.08.2019 ZELENOGRAD.RU

22 августа примерно в 2 часа дня из-за ДТП на развязке между Савелкинским проездом и Центральным проспектом образовалась сильная пробка. Так же затруднено движение с Яблоневой аллеи на Центральный проспект.

Пробки в этом месте, привычное дело, но по вечерам. Но ДТП вкупе с тотальным ремонтом может вызвать серьезную пробку даже днем.

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