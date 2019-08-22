22 августа примерно в 2 часа дня из-за ДТП на развязке между Савелкинским проездом и Центральным проспектом образовалась сильная пробка. Так же затруднено движение с Яблоневой аллеи на Центральный проспект.
Пробки в этом месте, привычное дело, но по вечерам. Но ДТП вкупе с тотальным ремонтом может вызвать серьезную пробку даже днем.
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