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«Газель» протаранила легковушку и ворота поликлиники 16.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Во 2 микрорайоне утром 15 августа «Газель» с выпечкой протаранила неправильно припаркованный автомобиль и ворота взрослой поликлиники № 201. Об этом рассказали очевидцы в сообществе автолюбителей Зеленограда.

В комментариях писали, что со слов водителя фургона, у него отказали тормоза, и он решил заехать в карман с воротами поликлиники, чтобы избежать аварии. Но у ворот, прямо под знаком «Парковка запрещена» стоял красный Hyundai Getz, который отлетел от удара и снес железные ворота.

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