Префектура хотела разделить пешеходов и машины для безопасности людей возле торгового центра в корпусе 617А. Специалисты предлагали передвинуть существующие ограничительные столбики, чтобы убрать машины от главного входа в «Пятерочку». Но собственник здания оказался против.

Решение о выделении пешеходной зоны приняли в апреле. Сделать это поручили собственнику ТЦ. Вернее, управе района Савелки было поручено «проработать с собственником вопрос выполнения работ». В августе на комиссии по безопасности дорожного движения управа отчиталась: «Правообладатель территории отказался от выполнения работ, так как зимой со стороны фасада здания возможен сход снега и образование сосулек».

Получается, что пусть сосульки лучше падают на машины, а не на людей. Это, конечно, верно, но вообще-то собственник не должен допускать этого в принципе.

Кроме того, убирать машины от входа в магазин не будут, поскольку это «существенно уменьшит парковочное пространство, что повлечет обоснованные жалобы жителей и посетителей магазинов». Ранее вопрос о выделении пешеходной зоны у ТЦ был поднят управой именно по обращению жителей.

В итоге комиссия решила повысить безопасность пешеходов знаками «Жилая зона» на съезде с аллеи Лесные Пруды возле торгового центра — справа от входа в «Пятерочку». Знаки поставят в ближайшее время или уже поставили. В реальности этот знак мало ограничит водителей — он предписывает снижать скорость до 20 км/ч и пропускать пешеходов. Но на парковке у магазина и так быстро не ездят, и водители вынуждены пропускать пешеходов, как на любой другой парковке.

Попытки разграничить пешеходов и машины возле районных торговых центров предпринимали раньше в 3, 5 и 8-м микрорайонах. В итоге пешеходную зону удалось отделить только возле 5-го торгового. Но это разделение условно — многие идут по кратчайшему маршруту прямо через парковку, а не по узкому проходу между фасадом магазина и столбиками. Парковка возле этого ТЦ нужна не только местным жителям, покупающим продукты по дороге домой, но и «Азбуке вкуса», которая обслуживает покупателей со всего города.

В 8-м микрорайоне площадь возле 834-х корпусов давно превратилась в стоянку. В прошлом году там поставили столбики, чтобы выделить пешеходную зону, но это оказалось бесполезно — машины паркуют где хотят. А пешеходный поток там немалый, учитывая наличие Сбербанка и близость станции Крюково.

На площади возле 3-го торгового несколько лет назад положили ряд полусфер практически вплотную к парикмахерской, обозначив пешеходную зону, но по этой узкой дорожке никто не ходит — пешеходы идут там же, где ездят машины. А площадь перед ТЦ — это большая парковка.

Хорошее решение этой проблемы нашли, похоже, только в 1-м микрорайоне. Владелец здания 1-го ТЦ собирается полностью перестроить его, убрав все машины в подземную парковку. Больше половины читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, хотели, чтобы такой торговый центр появился бы их районе.