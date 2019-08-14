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Владелец торгового центра в 6-м микрорайоне отказался делать пешеходную зону возле магазина из-за сосулек 14.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Префектура хотела разделить пешеходов и машины для безопасности людей возле торгового центра в корпусе 617А. Специалисты предлагали передвинуть существующие ограничительные столбики, чтобы убрать машины от главного входа в «Пятерочку». Но собственник здания оказался против.

Решение о выделении пешеходной зоны приняли в апреле. Сделать это поручили собственнику ТЦ. Вернее, управе района Савелки было поручено «проработать с собственником вопрос выполнения работ». В августе на комиссии по безопасности дорожного движения управа отчиталась: «Правообладатель территории отказался от выполнения работ, так как зимой со стороны фасада здания возможен сход снега и образование сосулек».

Получается, что пусть сосульки лучше падают на машины, а не на людей. Это, конечно, верно, но вообще-то собственник не должен допускать этого в принципе.

Кроме того, убирать машины от входа в магазин не будут, поскольку это «существенно уменьшит парковочное пространство, что повлечет обоснованные жалобы жителей и посетителей магазинов». Ранее вопрос о выделении пешеходной зоны у ТЦ был поднят управой именно по обращению жителей.

В итоге комиссия решила повысить безопасность пешеходов знаками «Жилая зона» на съезде с аллеи Лесные Пруды возле торгового центра — справа от входа в «Пятерочку». Знаки поставят в ближайшее время или уже поставили. В реальности этот знак мало ограничит водителей — он предписывает снижать скорость до 20 км/ч и пропускать пешеходов. Но на парковке у магазина и так быстро не ездят, и водители вынуждены пропускать пешеходов, как на любой другой парковке.

Попытки разграничить пешеходов и машины возле районных торговых центров предпринимали раньше в 3, 5 и 8-м микрорайонах. В итоге пешеходную зону удалось отделить только возле 5-го торгового. Но это разделение условно — многие идут по кратчайшему маршруту прямо через парковку, а не по узкому проходу между фасадом магазина и столбиками. Парковка возле этого ТЦ нужна не только местным жителям, покупающим продукты по дороге домой, но и «Азбуке вкуса», которая обслуживает покупателей со всего города.

В 8-м микрорайоне площадь возле 834-х корпусов давно превратилась в стоянку. В прошлом году там поставили столбики, чтобы выделить пешеходную зону, но это оказалось бесполезно — машины паркуют где хотят. А пешеходный поток там немалый, учитывая наличие Сбербанка и близость станции Крюково.

На площади возле 3-го торгового несколько лет назад положили ряд полусфер практически вплотную к парикмахерской, обозначив пешеходную зону, но по этой узкой дорожке никто не ходит — пешеходы идут там же, где ездят машины. А площадь перед ТЦ — это большая парковка.

Хорошее решение этой проблемы нашли, похоже, только в 1-м микрорайоне. Владелец здания 1-го ТЦ собирается полностью перестроить его, убрав все машины в подземную парковку. Больше половины читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, хотели, чтобы такой торговый центр появился бы их районе.

Поддерживаете ли вы отказ собственника обеспечить безопасный проход для пешеходов?
Да, пешеходы должны ходить там, где им удобно
Нет, пусть чистит кровлю от снега и сосулек
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