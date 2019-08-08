МЧС со ссылкой на Росгидромет предупреждает, что в ночь на 9 августа в Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 23 м/с.
Причина — мощный атлантический циклон. «Дождь и гроза и ветер — все в комплексе это может представлять для города опасность» , — отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, за два дня в Москве могут выпасть до 77 миллиметров осадков, что составляет около половины месячной нормы.
В связи с грядущим ухудшением погоды Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности. Берегите себя!
Впрочем, прогноз по Зеленограду по состоянию на 14:00 никакого катастрофического ухудшения погоды пока не предвещает.
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