Пятикилометровый отрезок скоростной платной автодороги Москва — Санкт-Петербург с 1 августа заработал в обоих направлениях.

Это участок, соединяющий «старую» Ленинградку с «новой» в районе Ямуги под Клином, на 97-м километре трассы. Он был закрыт для проезда в сторону Москвы из-за необходимости переоборудовать пункт взимания платы.

Сейчас новая дорога работает в полноценном режиме. Здесь открыто четыре шлюза: два — для въезда с М-11 в сторону Ямуги на бесплатную М-10 и два — для обратной дороги.

«Автомобилисты, планирующие повернуть с М-11 на М-10, оплачивают проезд по платным участкам в соответствии с действующими тарифами. Величина тарифа не изменилась», — сообщила Zelenograd.ru пресс-служба «Автодора». Максимально разрешенная скорость — 110 километров в час, в будущем ее планируют поднять до 130.

Отрезок скоростной трассы с 97-го по 149-й километр до Твери запустили 3 июля. Оставшиеся два участка достраивают. «Автодор» рассчитывает открыть дорогу между двумя столицами до конца года.