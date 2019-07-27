Двадцать третий зеленоградский полумарафон пройдет в воскресенье, 28 июля. Традиционно он стартовал с Центральной площади, но в связи с реконструкцией Центрального проспекта в этом году его перенесли на площадку «Алабушево» особой экономической зоны.

Что перекроют

28 июля с 8 до 13 часов полностью перекроют улицу Конструктора Лукина, 684-й проезд, проезд №4803, проспект Генерала Алексеева и Алабушевскую улицу.

Как изменятся маршруты и расписание автобусов

Усилят маршрут №24 Крюково — Алабушевское кладбище: по планам, интервал движения будет 15 минут.

С 8 утра до окончания мероприятия в связи с перекрытием движения для личного и общественного транспорта на проспекте генерала Алексеева и Алабушевской улице маршруты №3 и №27 будут следовать по 1-му Западному проезду до остановки «Северная». На маршрутах отменяются остановки: «Колледж», «АЗС», «Автобаза», «Западная» и добавляются остановки «Автокомбинат», «Северная», сообщает префектура.

Как добраться

Старт находится недалеко от железнодорожной платформы Алабушево. От нее до стартового городка можно дойти пешком за 15 минут (~1,3 км), информируют организаторы — Zelrun.

Шаттлы. С 8:00 до 10:00 от платформы Алабушево до стартового городка будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы для участников забега. Шаттлы будут ходить только до старта забега, то есть до 10:00. Трансфера обратно не будет из-за невозможности пересечения трассы полумарафона.

На электричке. С Ленинградского вокзала до платформы Алабушево отправляются следующие электрички, успевающие до 10 утра:

в 6:51 — прибывает в Алабушево в 7:49, отправление из Крюково — 7:46 («Комфорт»);

в 7:03 — прибывает в Алабушево в 7:59, отправление из Крюково— 7:56;

в 7:35 — прибывает в Алабушево в 8:39; отправление из Крюково — 8:36 («Комфорт»);

в 8:31 — прибывает в Алабушево в 9:24, отправление из Крюково— 9:21.

На автомобиле. Участники, приехавшие на личном автомобиле, смогу оставить его на парковке у платформы Алабушево.

Из-за перекрытия проспекта Генерала Алексеева с 8:00 до 13:00 проезд к парковке будет доступен только через Алабушевскую улицу и проезд №684.

GPS координаты места старта: 56.007515, 37.157113