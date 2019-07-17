Пробка длиной более километра образовалась в среду утром на Солнечной аллее при движении в сторону Центрального проспекта. По данным Яндекс.Карт причина — авария на кругу возле «Ангстрема». Ситуация усугубляется сужением дороги из-за ремонта Центрального проспекта. Актуальная информация на карте
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