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Пробка на Солнечной аллее из-за аварии возле «Ангстрема» 17.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Пробка длиной более километра образовалась в среду утром на Солнечной аллее при движении в сторону Центрального проспекта. По данным Яндекс.Карт причина — авария на кругу возле «Ангстрема». Ситуация усугубляется сужением дороги из-за ремонта Центрального проспекта. Актуальная информация на карте

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